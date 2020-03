Suomessa kymmenen uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa on todettu kymmenen uutta koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on molemmissa todettu kolme tapausta-

Yksi tapaus on todettu Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä

Sairaanhoitopiirit ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen selvittämistä yhdessä THL:n kanssa.

Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 40 koronavirustartuntaa. Niistä 30 liittyy matkailuun ja jatkotartuntoja on kymmenen.

Suurin osa todetuista tapauksista ovat olleet lieviä, mutta osa on tarvinnut myös sairaalahoitoa. Karanteenissa on noin 700 henkilöä.

Mtkailuun liittyvät tapaukset ja niihin liittyvät jatkotartunnat ovat Suomessa todennäköisiä jatkossakin.

Euroopassa on todettuja tapauksia on yhteensä yli 15 000 tapausta. Italiassa tapauksia on yli 9000.

Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa on kaikissa raportoitu yli tuhat sairastunutta. Myös muun muassa Sveitsissä, Iso-Britanniassa ja Alankomaissa on raportoitu yli 300 tapausta kussakin.

Pohjoismaissa tartuntoja on myös havaittu kasvavassa määrin. Ruotsissa tapauksia on lähes 250 ja Norjassa yli 190.

Etelä-Koreassa on todettu yli 7 500 tapausta ja Iranista on raportoitu yli 7 100 tartuntaa.

Suurin osa raportoitujen tartuntojen kokonaismäärästä on edelleen Kiinasta. Kiinassa tartuntojen määrä on ollut laskussa ja epidemia vaikuttaa THL:n mukaan laantuvan. Viime päivinä Kiina on raportoinut vain kymmeniä uusia tapauksia päivässä.

Tähän mennessä tautiin on kuollut maailmanlaajuisesti yli 4 000 ihmistä, joista Kiinassa yli 3 100.