Suomessa koronarokotettu 1767 ihmistä

THL:n pääjohtajan mukaan Suomeen on luvattu toimittaa 45 000 rokoteannosta viikossa.

Suomessa on annettu koronarokoteannos 1767 ihmiselle, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa.

Suomen ensimmäinen rokote-erä saapui viime lauantaina. Erä sisältää 10 000 rokotetta, jotka riittävät 5 000 ihmiselle. Ensimmäiset koronarokotteet annettiin viime sunnuntaina.

THL:n ylijohtaja Markku Tervahauta sanoo Twitterissä, että Suomeen on luvattu toimittaa lähiviikkoina noin 45 000 rokoteannosta viikossa.

– Matkaa ko. volyymeihin (150 000 rokotetta päivässä) EU-tasoisten myyntilupien ja toimitusvarmuuden näkökulmasta on siis vielä aika lailla. Nyt vain 1 valmisteella on myyntilupa, useampia tarvitaan jotta volyymit saadaan ylös, Tervahauta sanoo.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi tiistaina, että Suomi tulee saamaan lähiajat Pfizerin rokotetta niin, että sillä pystytään rokottamaan noin 15 000–20 000 suomalaista viikossa. Modernan rokotteen tulonkaan ei uskota juuri parantavan tilannetta. Sen ensimmäiset erät ovat menossa käytännössä vain Yhdysvaltoihin.

Tammikuun aikana saataisiin siten rokotettua korkeintaan kenties vain alle 100 000 suomalaista.

Suomen koronarokotusjärjestyksen mukaan ensimmäisenä rokotetaan koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilökunta ja ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asiakkaat. Sen jälkeen rokotuksia aletaan antaa yli 80-vuotiaille ja niille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Tämän jälkeen rokotuksen saavat yli 70-vuotiaat.

Rokotusjärjestykseen on tulossa vielä tarkennuksia rokotteiden myyntilupien myötä.

