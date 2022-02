Amerikkalaistutkija: Älä anna Suomen koronaan kuolleiden määrän harhauttaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Menehtyneiden määrä kerrotaan meillä vasta viiveellä.

Tunnettu amerikkalaisepidemiologi Eric Feigl-Ding on nostanut esiin koronakuolleisuuden viimeaikaisen nousun Suomessa ja Tanskassa. Hänen mukaansa monissa maissa on meneillään harhakuva viruksen muuttumisesta endeemiseksi, minkä nojalla epidemiatoimista on luovuttu.

Eric Feigl-Ding huomauttaa kuolemantapausten määrän lisääntyneen myös Suomessa. Todellinen tilanne selviää pitkällä viiveellä, sillä tapauksista kerrotaan usein vasta 1–4 viikon päästä.

– Kuolemien lopullista määrää tiettynä päivänä ei tiedetä kuin vasta viikkojen päästä. Ei kannata antaa tämän johtaa harhaan, Feigl-Ding tviittaa.

Hän havainnollistaa ilmiötä twitterin KoronaBotFI-tilin julkaisemalla animaatiolla. Kyseinen tili julkaisee päivittäiset koronaluvut automaattisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n avoimesta rajapinnasta.

Eric Feigl-Ding arvostelee voimakkaasti Tanskan hallituksen päätöstä luopua kaikista koronarajoituksista suurista tartuntamääristä huolimatta. Vaikka omikronmuunnoksen aiheuttamat tautitapaukset ovat keskimäärin lievempiä, on kuolemantapausten määrä noussut epidemian kiihtymisen myötä.

Asukasmäärään suhteutettuna tautiin on menehtynyt viisi kertaa enemmän tanskalaisia kuin viime marraskuussa.

– En ole ainoa, joka pitää tanskalaisia päättäjiä täysin vastuuttomina. Sanokaa mitä sanotte tehohoidosta, mutta sairaalahoitoon joutuvien ja menehtyneiden määrä ei valehtele, Feigl-Ding sanoo.

