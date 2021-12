Koronaan kuoli Suomessa marraskuussa 220 ihmistä

Professorin mukaan kolmannen rokotuskierroksen myöhästyminen kärjisti epidemiatilannetta.

Ihmisoikeusprofessori Martin Scheinin toteaa marraskuun muodostuneen Suomessa pandemian synkimmäksi kuukaudeksi taudin aiheuttamilla kuolemantapauksilla mitattuna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamia kuolemia vahvistettiin marraskuun aikana 220 kappaletta eli enemmän kuin huhtikuussa 2020, jolloin kuolemantapauksia oli 202 kappaletta. Joulukuun luvut näkyvät tartuntatautirekisterissä vasta usean viikon viiveellä tammikuussa.

Professorin mukaan hitaasti alkanut kolmas rokotuskierros on kärjistänyt talviepidemian aiheuttamaa sairaalahoidon kuormitusta.

– Marraskuu 2021 on vahvistunut tähänastisen koronaepidemian julmimmaksi Suomessa: 220 kuolemaa (vrt. huhtikuun 2020 shokki, 202 kuolemaa poikkeusoloissa). Isoin syy oli paha myöhästyminen kolmansissa rokotuksissa, Martin Scheinin tviittaa.

Britanniassa kolmannen annoksen on saanut jo 57,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, mutta Suomessa vasta 20,7 prosenttia. Our World in Data -sivuston keräämien tietojen perusteella Saksassa vastaava osuus on 37 prosenttia ja Ruotsissa 24 prosenttia.

