Suomessa kirjattu 673 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin osa tartunnoista ilmenee edelleen pääkaupunkiseudulla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on todennut lauantaina Suomessa 673 uutta koronatartuntaa. Eniten tartuntoja ilmeni Helsingissä (128), Espoossa (75) ja Vantaalla (60).

Epidemian alusta alkaen Suomessa on nyt todettu 121 543 koronavirustartuntaa. Sairaalahoidossa on parhaillaan 99 ihmistä, joista tehohoidossa 29. Viimeisen viikon aikana Suomessa on raportoitu 11 uutta koronakuolemaa.

Lauantaina ensimmäinen koronarokotte oli 70,3 prosentilla väestöstä. Toisen koronarokotteensa oli puolestaan saanut 45,5 prosenttia suomalaisista.

Yhteenveto 21.08.2021 #koronafi Uusia tartuntoja ▪️tänään 673

▪️eilen 684

▪️7 pv sitten 765

▪️14 pv sitten 165 7pv- ja 14pv-summat ▪️tänään 4547 10658

▪️eilen 4639 10150

▪️7 pv sitten 6111 10194

▪️14 pv sitten 4083 8273 pic.twitter.com/t2CaPxRPSG — KoronaBotFI (@bot_fi) August 21, 2021