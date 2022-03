”Suomessa kannattaa pitää mielessä” – Venäjä kertoi ehdot rauhalle

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Moskova on valmis lopettamaan hyökkäyksensä, mikäli Ukraina suostuu muuttamaan perustuslakiaan niin, että se takaa maan ”neutraalin” statuksen, tunnustaa Venäjän miehittämän Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin itsenäisyyden ja tunnustaa miehitetyn Krimin Venäjän alueeksi.

Neutraaliuden vaatimuksen on tulkittu merkitsevän sitä, ettei Ukraina saisi hakea Natoon tai edes Euroopan unioniin.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak on sitä mieltä, että Moskovan vaatimukset kannattaa pitää mielessä Suomessakin.

– Jos nämä vaatimukset ovat totta, tulisi sen osoittaa kaikille, ettei Venäjällä ole mitään halua neuvotella oikeasti – ei nyt eikä tulevaisuudessa, tutkija arvioi Twitterissä.

Hänen mukaansa tämä korostaa Ukrainan avun ja etenkin aseavun tarvetta.

– Mielestäni ’Tuki-paketti II’ voisi jo olla valmistelussa, Charly Salonius-Pasternak sanoo.

Julkisuudessa on ollut väitteitä myös salatuista ehdoista. Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Christo Grozev kertoo kahteen Ukrainan ja Venäjän neuvotteluja lähellä olevaan tahoon viitaten Kremlin vaatineen lisäksi, että vaikka Volodymyr Zelenskyi saisikin pysyä presidenttinä, tulisi pääministeriksi nimittää Venäjä-mielinen pitkän linjan poliitikko Yuriy Boiko.

Peskov just essentially confirmed this, less the PM part of course (screen via @bazabazon ) pic.twitter.com/v9tO3HvVIb

— Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022