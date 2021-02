Suomessa havaittu uutta huolestuttavaa koronavarianttia

Useissa eri maissa tavattua B.1.525-koronavirusvarianttia on havaittu myös Suomessa. Asiasta kertoo Twitterissä Helsingin yliopiston tutkijatohtori Teemu Smura.

Variantti on herättänyt huolta joidenkin merkittävinä pidettyjen mutaatioidensa takia. Niiden on arvioitu tekevän muunnoksesta entistä kantaa herkemmin tarttuvan ja mahdollisesti myös auttavan virusta välttämään aiemman tartunnan tai rokotteen synnyttämiä vasta-aineita.

Suomi listattiin Edinburghin yliopiston maanantaina julkaistussa raportissa yhtenä maista, joissa varianttia on tavattu. Suomen lisäksi muunnosta on raportoitu Britanniassa, Tanskassa, Nigeriassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Ghanassa, Australiassa, Jordaniassa, Singaporessa ja Belgiassa.

So, the weird variant B.1. 525 with e.g. E484K and Q677H caught also in Finland , the gallery is growing… https://t.co/kHyoQhffq4

