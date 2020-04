Suomessa 90 uutta koronavirustartuntaa, kuolleita nyt 59

Varmistettuja tartuntatapauksia on yhteensä 3 064.

Suomessa on nyt 3 064 varmistettua koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Tapauksista 1 924 on todettu Uudellamaalla ja näistä valtaosa Helsingissä.

Uusia tapauksia on todettu vuorokauden aikana 90.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleita on yhteensä 59. Määrä kasvoi eilisestä kolmella menehtyneellä.

Toistaiseksi 37 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on 13, yli 80-vuotiaita on 22. Kuolleista 70 prosenttia on miehiä ja 30 prosenttia naisia.

Uutinen päivitetty 13.4.2020 kello 14.07.