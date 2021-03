Suomessa 863 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päivän tartuntamäärä on pandemia-ajan suurin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 863 uutta koronavirustartuntaa. Luku on suurin pävittäinen tartuntamäärä, joka Suomessa on kirjattu koronapandemian aikana.

Tartunnoista 251 rekisteröitiin Helsingissä. Myös Vantaalla (70), Espoossa (71), Turussa (73) ja Lahdessa (47) todettiin suuri määrä tartuntoja.

Eilen tartuntoja kirjattiin 691.