Suomessa 85 uutta testattua koronatartuntaa

Tehohoidossa on yksi potilas vähemmän kuin eilen sunnuntaina.

Suomessa on varmistettu 3 868 koronatartuntatapauksia, mikä on 85 enemmän kuin eilen sunnuntaina, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 209 henkilöä, mikä on 17 enemmän kuin eilen, ja tehohoidossa 67 henkilöä, mikä on yksi potilas vähemmän kuin eilen.

Koronaan on menehtynyt 98 ihmistä, mikä on neljä enemmän kuin eilen. Luvussa ei ole mukana kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

Koronanäytteitä on testattu yhteensä 59 200 kappaletta, mikä on noin 1 900 enemmän kuin eilen.

Taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 2 000. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa.

