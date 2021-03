Suomessa 791 uutta koronatartuntaa

Yhteensä tartuntoja on nyt 75 545.

Suomessa on todettu tänään 791 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartunnan saaneita on nyt Suomessa 75 545.

Tartuntojen ilmaantuvuus koko maassa on nyt 169 tapausta sataatuhatta asukasta kohti. Edeltävän kahden viikon aikana luku oli 162.

Korkeinta ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on 340. Selvästi pienintä ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaalla. Siellä vahvistettujen koronatapausten määrä sataa tuhatta asukasta kohden on vain 13.