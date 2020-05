Suomessa 78 uutta koronatartuntaa

Suomessa on yhteensä 5 254 varmennettua koronavirustartuntaa.

Suomessa on sunnuntaihin mennessä todettu 5 254 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Määrä on kasvanut vuorokaudessa 78 uudella tautitapauksella.

Valtaosa tartuntatapauksista on todettu Uudellamaalla. Lauantaina raportoitujen tietojen mukaan sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on 182 potilasta, joista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on 139 potilasta. Tehohoidossa koko maassa on 52 potilasta, joista HUS:in alueella 34.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu lauantaihin mennessä 220. Toistaiseksi 180 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 53 prosenttia on miehiä ja 47 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

