Suomessa 765 uutta tartuntaa ja neljä koronakuolemaa

Parhaillaan sairaalassa on 88 henkilöä, joista tehohoidossa 23.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on lauantaina todennut Suomessa 765 uutta koronatartuntaa. Sairaalahoidossa on parhaillaan 88 ihmistä, joista 23 on tehohoidossa. Sekä sairaala- että tehohoidettavien määrä on siis viimeisen kuukauden aikana tuplaantunut.

Suomessa oli lauantaihin mennessä saanut 68,3 prosenttia väestöstä ensimmäisen rokoteannoksensa, kun täysin rokotettuja oli 41,2 prosenttia.

Ikäryhmistä sairastuneissa on viimeisen viikon aikana ollut enitenen 15-30 vuotiaita. Suurin osa tartunnoista ilmenee edelleen pääkaupunkiseudulla, joista tänään Helsingissä 174, Espoossaa 88 ja Vantaalla 74 tartuntaa.

Yhteenveto 14.08.2021 #koronafi Uusia tartuntoja ▪️tänään 765

▪️eilen 926

▪️7 pv sitten 165

▪️14 pv sitten 794 7pv- ja 14pv-summat ▪️tänään 6111 10194

▪️eilen 5511 10223

▪️7 pv sitten 4083 8273

▪️14 pv sitten 4190 6826 pic.twitter.com/nKsGvN2x3w — KoronaBotFI (@bot_fi) August 14, 2021