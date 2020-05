Suomessa 6776 korontatapausta, 314 kuollut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sairaala- ja tehohoidossa olevien määrä laskee yhä.

Ilmoitettuja koronatapauksia on Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan yhteensä 6776, jossa on lisäystä 33 eilisestä.

Tautiin liittyviä kuolemia on 314 eli yksi enemmän kuin eilen

Sairaalahoidossa olevien määrä on 74 ja tehohoidossa on kymmenen potilasta. Näiden määrä on laskenut yhteensä kymmenellä torstaista.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 122 tapausta 100 000 asukasta kohti.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (20.-26.5.) todettiin 235 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli neljä tapausta 100 000 asukasta kohti. Edellisellä seurantajaksolla (13.-9.5.) vastaavat luvut olivat 320 uutta tapausta ja ilmaantuvuus kuusi tapausta 100 000 asukasta kohti.

Koronasta parantuneita arvioidaan olevan noin 5 500. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kolme viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.