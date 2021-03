Suomessa 648 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhteensä tartuntoja on nyt 61552.

Suomessa on todettu 648 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo.

Yhteensä Suomessa on nyt todettu 61 552 koronatartuntaa.

Eilen perjantaina 5.3. päivitettyjen tietojen mukaan virusmuunnokseen liittyviä tartuntoja on todettu 1 295. Niistä suurin osa, kaikkiaan 1 223, on Britannian virusmuunnoksen aiheuttamia. Lisäksi on todettu 71 Etelä-Afrikan sekä yksi (1) Brasilian virusmuunnoksen aiheuttama tartunta.

Koronaviruksen vuoksi on kuollut Suomessa 767 henkilöä.

Perjantaisten tietojen mukaan erikoissairaanhoidon osastoilla on tällä hetkellä koronaviruksen vuoksi hoidossa 105, perusterveydenhuollon osastoilla 96 sekä teho-osastoilla on 38 potilasta.