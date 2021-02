Suomessa 645 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viimeisen kahden viikon aikana uusia tartuntoja on todettu yli 6600.

Suomessa on todettu 645 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo.

Eniten uusia tartuntoja on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS), missä on todettu 384 tartuntaa. Pelkästään Helsingissä on todettu 195 uutta tartuntaa.

Seuraavaksi eniten uusia tartuntoja on todettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (73 tartuntaa).

Tartuntatapaukset ovat jyrkässä kasvussa. Viimeisen kahden viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 6 621, mikä on 1 492 enemmän kuin sitä edeltäneen kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on todettu 57 052 varmistettua koronavirustartuntaa.

Uutinen päivitetty 27.2. kello 12.00.