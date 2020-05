Suomessa 58 uutta koronatartuntaa

Tartuntoja on todettu yhteensä 6 286 kappaletta.

Suomessa on lauantaihin mennessä todettu 6 286 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntojen määrä kasvoi vuorokaudessa 58 tapauksella.

Tartuntatapauksista 4 513 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on tällä hetkellä 120 potilasta, joista 30 on tehohoidossa.

Tautiin liittyviä kuolemia on lauantaihin mennessä raportoitu 297. Viimeisimmän vuorokauden aikana menehtyneiden määrä on kasvanut neljällä. Toistaiseksi 257 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 48 prosenttia on miehiä ja 52 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Koronaviruksesta parantuneita on THL:n alustavan arvion mukaan ainakin 5 000.