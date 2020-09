Suomessa 56 uutta tartuntaa, Jyväskylässä 140 karanteeniin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronatartuntoja on todettu ennätysmäärä vuorokaudessa toukokuun jälkeen.

Suomessa on todettu 56 uutta koronatartuntaa viimeisen vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista kahdeksan on todettu Jyväskylässä. Jyväskylän kaupunki tiedottaa, että karanteeniin asetetaan tänään tiistaina 140 henkilöä ja heidät ohjataan koronatestiin.

Maanantain ja tiistain aikana Jyväskylässä on todettu yhteensä 19 uutta tartuntaa ja karanteeniin on asetettu yhteensä lähes 400 henkilöä.

Kaupungin mukaan Jyväskylän tilanne on vakava, mutta hallinnassa, sillä kaikkien tartuntaketjujen alkuperä on tiedossa ja laajat karanteenit on pystytty kohdentamaan niihin henkilöihin, jotka ovat olleet kontaktissa tartunnan saaneiden kanssa.

Tämänpäiväinen ilmoitettu tartuntamäärä Suomessa on korkein toukokuun lopun jälkeen.