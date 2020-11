Suomessa 541 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin osa tartunnoista todettiin HUS-alueella.

Suomessa on todettu 541 uutta koronatartuntaa, THL kertoi lauantaina. Uusista tartunnoista valtaosa on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueella. Helsingissä uusia tartuntoja on 130, Espoossa 54 ja Vantaalla 43.

Perjantaina uusia tartuntoja ilmoitettiin 618. Yhteensä Suomessa on koronaepidemian aikana vahvistettu nyt 24 307 tartuntaa.

THL päivittää koronakarttaansa päivittäin.