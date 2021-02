Suomessa 457 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu lähes 5600.

Suomessa on todettu 457 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Eniten uusia tartuntoja on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS), missä on todettu 252 uutta tartuntaa. Pelkästään Helsingissä on todettu 150 tartuntaa.

Seuraavaksi eniten uusia tartuntoja on Satakunnan sairaanhoitopiirissä (36 tartuntaa) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (28 tartuntaa).

Tartuntamäärät ovat olleet viime aikoina kasvussa ja eilen raportoitiin ennätykselliset 632 uutta tartuntaa. Viimeisen kahden viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 5 594, mikä on 388 enemmän kuin sitä edeltäneen kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on todettu 53 742 koronavirustartuntaa.