Suomessa 435 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntojen määrä on nousussa.

Uusia koronavirustartuntoja on Suomessa havaittu 435, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Uusia testejä tehtiin 20 482.

Yhteensä varmistettuja tautitapauksia on nyt kaikkiaan 50 007.

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on ollut 5070, mikä on 466 enemmän kuin tätä edeltävän 14 päivän aikana. Ilmaantuvuus on samalla ajanjaksoilla noussut 83,1:sta 91,5:een sataatuhatta asukasta kohden.

Tautiin on menehtynyt koko epidemian aikana 711 ihmistä, joista 471 on ollut 80-vuotiaita tai tätä vanhempia. Kuolleista 155 on puolestaan ollut iältään 70-79 -vuotiaita.