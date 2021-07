Suomessa 404 uutta tartuntaa, eniten näillä paikkakunnilla

R-luku eli tartuttavuusluku on 1,0–1,25.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 404 uutta koronavirustartuntaa.

(Julkisuudessa on uutisoitu 453 uudesta tartunnasta. Kyseessä oli kuitenkin edellisen vuorokauden luku.)

Viikko sitten torstaina vastaava luku oli 324. Kaksi viikkoa sitten torstaina vastaava lukema oli 300.

Eniten uusia tartuntoja todettiin nyt seuraavilla paikkakunnilla: Espoo 33, Helsinki 133, Jyväskylä 17, Riihimäki 12, Lahti 31, Turku 35 ja Vantaa 17.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 4 281. Kaksi viikkoa sitten se oli 2 630.

Minulla on koronaväsymys 3:sta syystä: 1) olen väsynyt sairastamaan koronaa, joka on kestänyt jo 16 kk 2) olen väsynyt jatkuvaan vähättelyyn valtioneuvoston, virkamiesten, asiantuntijoiden ja lääkärien taholta 3) jojo-strategia ei toimi ja samat virheet toistuvat #longcovidfi

Suomen epidemia 21.7.2021: tartuntojen kasvuvauhti nousee edelleen. 15-29 -vuotiaiden saamien tartuntojen kasvu on nyt ruvennut leviämään sekä 30-40 -vuotiaisiin että alle 15-vuotiaisiin. Joukossa on paljon rokottamattomia. Nopeinta kasvu on Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.

