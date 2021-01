Suomessa 331 uutta koronatartuntaa – täällä ne todettiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eniten uusia tartuntoja todettiin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Suomessa on todettu 331 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista 184 todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Toiseksi eniten uusia tartuntoja todettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, kaikkiaan 63 tartuntaa.

Viimeisen kahden viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 3 366, mikä on 1 861 vähemmän kuin sitä edeltäneen kahden viikon aikana. Koronaviruksen suurin ilmaantuvuus on Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Kaikkiaan Suomessa on todettu 37 549 koronavirustartuntaa. THL:n mukaan parantuneita arvioidaan olevan noin 31 000 eli yli 80 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Muutokset sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 06.01.2021 #koronafi Ahvenanmaa +1

Maarianhamina +1

Etelä-Karjalan SHP +3

Lappeenranta +2

Taipalsaari +1

Etelä-Savon SHP +3

Pieksämäki +3

Kanta-Hämeen SHP +2

Hämeenlinna +1

Riihimäki +1

Keski-Suomen SHP +5

Jyväskylä +5

Kymenlaakson SHP +8

Hamina +1

Kotka +3

Kouvola +4

Lapin SHP +1

Rovaniemi +1

Länsi-Pohjan SHP +4

Keminmaa +2

Tervola +1

Tornio +1

Vaasan SHP +14

Korsnäs +1

Luoto +1

Maalahti +3

Mustasaari +3

Pietarsaari +4

Vaasa +2

Varsinais-Suomen SHP +63

Masku +1

Paimio +3

Parainen +1

Raisio +2

Salo +7

Turku +48

Uusikaupunki +1

Yhteenveto 06.01.2021 #koronafi Uusia tartuntoja ▪️tänään 331

▪️eilen 299

▪️7 pv sitten 438

▪️14 pv sitten 367 7pv- ja 14pv-summat ▪️tänään 1691 3465

▪️eilen 1798 3501

▪️7 pv sitten 1774 3988

