Suomessa 33 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa on todettu yhteensä 6 859 koronavirustartuntaa.

Suomessa on todettu 33 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu 6 859.

Tartuntatapauksista 5 001 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Sairaalahoidossa on 68 potilasta, joista tehohoidossa on 10. Tautiin liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu 320. Menehtyneiden määrä kasvoi eilisestä neljällä.

Olemme jälleen päivittäneet #koronavirus -tilannekatsauksen (su 31.5. klo 12.25). 🔹testattuja näytteitä 184 400

🔹varmistettuja tapauksia 6 859

🔹toipuneita ainakin 5 500

🔹sairaalahoidossa 68

🔹heistä tehohoidossa 10

🔹menehtyneitä 320 Lue lisää ➡ https://t.co/LhRKX8Wk52 pic.twitter.com/ussoRDpCXL — THL (@THLorg) May 31, 2020

Uutinen päivitetty 31.5. kello 12.36.