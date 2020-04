Suomessa 2974 varmistettua tartuntaa, kuolleita 56

Tartuntojen määrä kasvoi eilen ilmoitetuista 69 varmistetulla tapauksella.

Suomessa on todettu 2 974 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Määrä on kasvanut eilen ilmoitetusta 69 uudella tautitapauksella. Lukumäärä on huomattavasti pienempi kuin edellispäivinä. Lauantaina ilmoitettiin 136 uutta tautitapausta ja perjantaina 164.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan määrän romahtamisen taustalla voi olla se, että testaus on pääsiäispyhinä ollut varsin vähäistä.

– HUS-alueella tutkittiin 11.4. vain 488 näytettä, Lehtonen sanoo tviitissään.

Koko maassa tehtiin lauantaina 642 testiä. Edellisinä päivinä lukumäärä on ollut yli 2 000.

Suomessa on sunnuntaihin mennessä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 56 ihmistä. Määrä on kasvanut seitsemällä eilisestä.

Toistaiseksi 36 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on 12, yli 80-vuotiaita on 22. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia.

