Suomessa 23325 uutta koronatartuntaa

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yhteensä 620 potilasta.

Suomessa on todettu perjantain jälkeen yhteensä 23 325 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kahden viime viikon aikana (20.12.–2.1.) todettujen tapausten ilmaantuvuus on 1 136 sataatuhatta asukasta kohden. Koko epidemian aikana Suomessa on todettu 328 847 tartuntaa.

Uusia tartuntoja on todettu eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella, jossa on todettu perjantain jälkeen 12 884 uutta tartuntaa.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi viime viikolla, että tartuntojen todellinen määrä Suomessa voi olla viisi kertaa suurempi kuin testeissä saadaan varmistettua.

HUSin alueella positiivisten näytteiden osuus koronatesteistä oli viime viikolla 40 prosenttia. Positiivisista näytteistä 91,1 prosenttia on todennäköisesti omikron-varianttia.

