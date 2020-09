Suomessa 23 uutta koronatapausta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viruksen ilmaantuvuus on noussut viikossa kymmenellä alueella.

Suomessa on todettu vuorokaudessa 23 uutta koronavirustartuntaa. Asia ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartasta, joka pohjautuu tartuntatautirekisterin tietoihin.

Kartan mukaan Suomen tartuntojen kokonaismäärä on 8580 tartuntaa, kun se eilen lauantaina oli 8 557 tartuntaa.

Tautiin tiedetään toistaiseksi menehtyneen 337 ihmistä. Lauantaina kahdeksan ihmistä oli sairaalahoidossa ja yksi teho-osastolla.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (2.-8.9.) todettiin 238 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 4,3 tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla (26.8.-1.9.) vastaavat luvut olivat 190 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 3,4 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Ilmaantuvuus on noussut kymmenellä alueella verrattuna edelliseen seitsemään päivään. Eniten uusia tapauksia on todettu Helsingin ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Savon, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

Muilla alueilla joilla uusia tapauksia on todettu, tapauksia on todettu vain vähän, alle seitsemän uutta tapausta per alue viimeisen seurantajakson aikana.