Suomessa 220 koronakuolemaa, tartuntoja yhteensä 5176

Valtaosa tapauksista on todettu Uudellamaalla.

Suomessa on lauantaihin mennessä todettu 5 176 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntojen määrä on kasvanut vuorokaudessa 125 tapauksella.

Valtaosa tartuntatapauksista on todettu Uudellamaalla. Tällä hetkellä sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on 182 potilasta, joista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on 139 potilasta. Tehohoidossa koko maassa on 52 potilasta, joista HUS:in alueella 34.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 220. Toistaiseksi 180 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 53 prosenttia on miehiä ja 47 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Menehtyneistä 20 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 30 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä, 49 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja yksi prosentti kotona tai muualla. Valtaosalla menehtyneistä on ollut yksi tai useampi pitkäaikaissairaus. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.