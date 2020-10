Suomessa 203 uutta koronatartuntaa

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu yli 2 500.

Suomessa on raportoitu viimeisen vuorokauden aikana 203 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on todettu 2 540 tartuntaa, mikä on . Taudin ilmaantuvuusluku koko maassa viimeisen kahden viikon ajalta on 45,8. Ilmaantuvuus kuvaa tapausten määrää ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden. Suurin ilmaantuvuus on Uudellamaalla, missä ilmaantuvuusluku on 83.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa oli perjantaina julkistettujen tietojen mukaan 58 ihmistä, joista tehohoidossa oli kymmenen. Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli perjantaihin mennessä raportoitu yhteensä 358.

Yhteensä tartuntoja on todettu 16 113 kappaletta. THL:n mukaan parantuneita arvioidaan olevan noin 11 300, eli noin 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.