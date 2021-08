Suomessa 165 uutta tartuntaa – näissä kunnissa nyt eniten

Yhteensä tartunnan saaneita on nyt 110885.

Suomessa on tänään lauantaina kirjattu 165 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartunnan saaneita on nyt Suomessa 110 885.

Eniten uusia tartuntoja todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, 97 kappaletta. Seuraavaksi eniten uusia tartuntoja kirjattiin Pirkanmaalla, 39 kappaletta.

Kunnittain uusia tartuntoja todettiin eniten Helsingissä, 45 kappaletta. Seuraavaksi eniten uusia tartuntoja kirjattiin Tampereella, 29, Vantaalla, 28, ja Espoossa 18. Turussa uusia tartuntoja kirjattiin lauantaina ainoastaan neljä.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 100 potilasta. Heistä tehohoidossa on 18.

Korkeinta ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on 254. Selvästi pienintä ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaalla. Siellä vahvistettujen koronatapausten määrä sataatuhatta asukasta kohden on vain 19,4.

