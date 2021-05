Suomessa 154 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmaantuvuus on korkeinta Päijät-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa.

Suomessa raportoitiin perjantaina 154 uutta koronatartuntaa, kertoo THL. Yhteensä Suomessa on epidemian aikana todettu 89 686 tartuntaa ja 930 koronan aiheuttamaa kuolemantapausta.

Koko maan ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on nyt 51,4 sataa tuhatta asukasta kohden. Sairaanhoitopiireissä ilmaantuvuus on nyt korkeinta Päijät-Hämeessä (111,1) ja Varsinais-Suomessa (101,3). HUS-aluella ilmaantuvuus on 84,6.

Tehohoidossa on tällä hetkellä 24 koronapotilasta.