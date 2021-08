Suomessa 1322 uutta tartuntaa – näissä paikoissa nyt eniten

Sairaalahoidossa on 100 ihmistä ja tehohoidossa 18.

Uusia koronavirustartuntoja on kirjattu tänään sunnuntaina 1322, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Lauantaina luvuissa saattoi THL:n mukaan olla teknisestä ongelmasta johtuvia puutteita. Kahden päivän ajalta tartuntoja on siis 1487, eli noin 740 vuorokautta kohden. Se vastaa viime aikojen päivittäislukemia.

Sairaalahoidossa on nyt 100 ihmistä ja tehohoidossa 18.

Selvästi korkeinta viruksen ilmaantuvuus on Uudellamaalla, jossa ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on 262. Toiseksi suurinta se on Varsinais-Suomessa, jossa ilmaantuvuusluku on 207.

Kunnista eniten uusia tartuntoja on Helsingissä, 234. Seuraavaksi eniten kirjattiin Vantaalla, 118, Tampereella, 92 ja Espoossa 86 tartuntaa.

Pääkaupunkiseudun ja Tampereen lisäksi eniten uusia tartuntoja kirjattiin seuraavaksi eniten Turussa, 70, ja Rovaniemellä, 69.