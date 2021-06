Suomessa 120 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ensimmäisen rokoteannoksensa oli perjantaina saanut 46,3 prosenttia väestöstä.

Suomessa on lauantaina raportoitu 120 uutta koronavirustapausta. Suurimmat lukemat olivat Tampereella, jossa raportoitiin 29 tartuntaa, sekä Helsingissä jossa raportoitiin 19 uutta tautitapausta. Vantaalla tartuntoja oli 18 ja Espoossa 15.

Suomessa on pandemian aikana on tähän mennessä raportoitu 93 158 tartuntaa. Kuolemantapauksia on yhteensä 959.

Viimeisen 14 vrk aikana tartuntalukemat ovat selvästi alentuneet. THL uutisoi perjantaina, että molemmat rokoteannoksensa on nyt saanut noin 10 prosenttia väestöstä. Ensimmäisen rokoteannoksensa on saanut lähes puolet eli 46,3 prosenttia.

Yhteenveto 05.06.2021 #koronafi Uusia tartuntoja ▪️tänään 120

▪️eilen 125

▪️7 pv sitten 125

▪️14 pv sitten 248 7pv- ja 14pv-summat ▪️tänään 789 1753

▪️eilen 794 1881

▪️7 pv sitten 964 2491

▪️14 pv sitten 1527 2844 pic.twitter.com/O6XfTsr3CU — KoronaBotFI (@bot_fi) June 5, 2021