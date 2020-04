Suomessa 120 uutta koronatapausta

Koronanäytteitä on testattu noin 52 500.

Suomessa on varmistettu 3 489 koronatapausta, mikä on 120 tapausta enemmän kuin eilen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että koronanäytteitä on testattu noin 52 500. Testattuja näytteitä on 2 800 enemmän kuin eilen.

Sairaalahoidossa on 208 henkilöä, joista tehohoidossa on 73 ihmistä.

Koronavirukseen on menehtynyt 82 henkilöä. Tarkempia tietoja on saatavilla 54 kuolleesta. Heistä alle kolmasosa on naisia. Alle 60-vuotiaita on kolme. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta.

Koronatapauksista 2 224 eli lähes kaksi kolmasosaa on todettu Uudellamaalla ja näistä yli puolet Helsingissä.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 63 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 1 700. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin.

