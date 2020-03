Suomessa 12 tartuntaa – tämä koronan leviämisestä tiedetään nyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartunnan saaneiden määrä kääntyi jälleen kasvuun Kiinassa.

Kiinan varhain perjantaiaamuna julkaisemien tietojen mukaan koronaan sairastuneiden määrä on lähtenyt maassa jälleen nousuun. South China Morning Postin mukaan Kiinassa on todettu 143 uutta koronavirustartuntaa. Lukumäärä on noussut, sillä edellispäivänä tapauksia oli 139.

Kuolonuhreja on nyt 3 042 eli 30 enemmän kuin edellispäivänä. Uusista kuolemantapauksista peräti 29 on Hubein maakunnasta, josta virus lähti leviämään joulukuun lopussa.

Yhteensä Manner-Kiinassa on todettu nyt 80 552 tartuntaa.

Eniten uusia tapauksia raportoidaan Etelä-Koreasta. Perjantaina maassa vahvistettiin lähes 200 uutta tartuntatapausta. Kuolonuhrien määrä nousi seitsemällä ja on tällä hetkellä jo yli 40. Koko maassa on todettu nyt yhteensä 6 284 koronavirustapausta.

Euroopan koronavirustartuntojen polttopisteessä Italiassa tartunnan on saanut yli 3000 henkilöä. 148 ihmisen kerrotaan kuolleen. Myös Ranskassa tartuntojen määrä on noussut, sillä torstai-iltaan mennessä niitä oli todettu 423.

Suomessa vahvistettujen tartuntapausten määrä nousi torstaina viidellä. Uusista tapauksista kolme todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, yksi Pirkanmaalla ja yksi Hämeenlinnassa.

HUS kertoi, että yksi uusista tartunnan saaneista on työikäinen nainen, ja hänen tartuntansa liittyy aiemmin todettuihin tartuntoihin. Lisäksi tartunnan ovat saaneet kaksi työikäistä miestä, joiden tartunnat ovat peräisin Pohjois-Italiasta. Kaikki tartunnan saaneet ovat hyväkuntoisia. Heitä on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä tartunta on todettu Pohjois-Italiassa matkailleen hämeenlinnalaisperheen lapsella. Pirkanmaalla sairastunut on 44-vuotias ja saanut tartunnan Pohjois-Italiasta.

Koko maailmassa tartunnan saaneiden määrä on 98 370 ihmistä.