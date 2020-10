Suomessa 111 uutta tartuntaa, uusi huoli nousee

Koronatartunnat näyttävät lisääntyvän vanhemmassa ikäryhmässä.

THL tiedotti torstaina 111 uudesta koronavirustartunnasta. Näistä 67 todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueella. Kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä, joissa tapauksia todettiin, oli kussakin alle kymmenen tapausta.

Uusi huolenaihe on, että todetuista tapauksista aiempaa isompi osa näyttäisi olevan nyt vanhemmissa ikäryhmissä todettuja. Nuorten aikuisten osuus on edelleen suuri: 46 tapausta todettiin 20–40-vuotiailla. Jonkin verran lisäystä näyttäisi olevan nyt 50–70-vuotiailla, joiden ikäryhmässä uusista tapauksista todettiin 33.

Viimeisen viikon aikana tässä ikäryhmässä on todettu 24 prosenttia uusista tartunnoista. Edellisellä seitsemän päivän jaksolla 50–70-vuotiaiden osuus uusista tartunnoista oli 14 prosenttia.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen totesi torstaina tiedotustilaisuudessa, että syksyllä korona on levinnyt kaikkein eniten 15–30-vuotiaiden ikäryhmässä.

– Etelä-Euroopan tietojen valossa näyttää siltä, että kun tauti lähtee leviämään, niin se leviää vähitellen myös muihin ikäryhmiin, ja tämä on tietysti huolestuttavaa, hän sanoi.

Taudin leviäminen vanhempiin ikäryhmiin tarkoittaisi todennäköisesti myös kuolemantapausten lisääntymistä.

Koronaviruksen ilmaantuvuus otti jälleen ison harppauksen ylöspäin torstaina. 20:n tautitapauksen raja 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana ylitettiin vain pari päivää sitten, ja torstaina uusi ilmaantuvuusluku on jo 21,6. Suomen matkustusrajoitus on 25 tautitapausta 100 000 asukasta kohden: tuon lukeman ylittävistä maista Suomeen ei saa tulla ilman karanteenia.

Tauti-ilmaantuvuus on alueittain Suomessakin huomattavasti korkeampi. Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan Helsingin tauti-ilmaantuvuus on nyt noin 55. HUSin alueen lukema on THL:n mukaan 41,2, joka on Suomen sairaanhoitopiireistä korkein.

