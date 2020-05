Suomessa 11 uutta koronatartuntaa, yksi kuolema

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusien koronatartuntojen määrä väheni toissapäiväiseen verrattuna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ilmoittanut uudet tiedot liittyen koronavirukseen Suomessa.

Koronavirukseen on kuollut eilen yksi ihminen. Yhteensä koronavirukseen kuolleita on Suomessa nyt 307.

Uusia koronavirustapauksia on todettu eilisen aikana 11. Yhteensä ilmoitettuja koronavirustapauksia on Suomessa nyt 6 579. Eilen todettujen tartuntoja määrä on pienempi kuin toissapäivänä, jolloin uusia tartuntoja todettiin 31.

Sairaalahoidossa on Suomessa koronaviruksen vuoksi tällä hetkellä 106 henkilöä ja tehohoidossa 19.

THL muistuttaa sivuillaan, että kaikista sairaanhoitopiireistä ei viikonloppuisin saada ajantasaista tietoa sairaala- ja tehohoitopotilaista ja kuolemantapauksista. Tiedot saattavat siis vielä päivittyä.