Suomessa 109 uutta koronatartuntaa

THL:lle on raportoitu yksi uusi kuolemantapaus. Sairaala- ja tehohoidossa olevien määrä on lisääntynyt.

Suomessa on ilmoitettu 109 uutta, varmistettua koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yhteensä varmistettuja tautitapauksia on ollut 16 400.

Eilen sunnuntaina uusia tautitapauksia raportoitiin 178 ja toissapäivänä lauantaina 203 tapausta.

Yleensä tartuntoja raportoidaan eniten tiistaisin, jolloin luvussa on kertymää viikonlopulta.

Viime viikon perjantaina jälkeen THL:lle on raportoitu yksi uusi kuolemantapaus.

Sairaalahoidossa on nyt 70 henkilöä. Sairaalahoidossa olevien määrä on lisääntynyt 12 tapauksella perjantain jälkeen. Tehohoidossa on 13 henkilöä. Tehohoidossa olevien määrä on lisääntynyt kolmella.

Viimeisimmän neljäntoista päivän seurantajakson aikana (17.–30.10.) todettiin 2 533 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 45,7 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Edellisellä neljäntoista päivän seurantajaksolla todettiin 2 972 uutta tapausta ja ilmaantuvuus oli 53,6 tapausta 100 000 asukasta kohden. Ilmaantuvuus on siis laskenut viimeisimmän kahden viikon seurantajaksolla.