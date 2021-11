Suomenmaan kysely keskustalle: Liian vasemmistolaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joka toisen keskustapäättäjän mielestä keskustan ja SDP:n väleihin jäi arvet.

Suomenmaa on tehnyt kyselyn, johon on vastannut 53 puoluevaltuutettua keskustan 135-jäsenisestä puoluevaltuustosta.

Joka toisen vastaajan mukaan hallituspolitiikka on liian vasemmistolaista. Puolet katsoo, että Veikkaus-jupakasta jäi arvet keskustan ja SDP:n väleihin. 43 prosentin mukaan arvet ovat melko suuret, kahdeksan prosentin mukaan erittäin suuret. Kolmasosa pitää Veikkaus-jupakan merkitystä melko pienenä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) menettely asiassa meni erään vastaajan mukaan ”täysin kokemattomuuden piikkiin”. Muita vastauksia olivat muun muassa ”(Antti) Kurvinen toimi oikein ja tällähän rahoitus saatiin kompensoitua” ja ”häiritsevä sotku, joka ei valanut luottamusta hallituksen toimintakykyyn”.

Puolet puoluevaltuutetuista pitää hallituksen politiikkaa liian vasemmistolaisena ja sopivana sitä pitää 42 prosenttia:

– Pahempia ylilyöntejä ei ole ollut suuntaan eikä toiseen, joten politiikkaa voidaan pitää tasapainoisena, yksi vastaaja toteaa.

– Löysä velanotto, julkinen talous velkaantuu lisää, vihreät on liikaa yhden asian ideologinen ilmastopuolue, demarit tukeutuvat ensisijaisesti vasemmalle.

– On vaikea ottaa otetta isosta kuvasta. Tuntuu, että yksittäisiä pyrähdyksiä tulee keskustalta, mutta sellainen Suomi kuntoon -meininki on kyllä vähän hukassa.

83 prosenttia sanoo ”ei” uudistetulle talouden kehysmenettelylle, joka mahdollista ilmastonmuutoksen torjunnan vaatimat investoinnit.

– Kehykset on kehykset, velka on velkaa, otettiin se mihin tarkoitukseen tahansa. Aivan käsittämätöntä on tämän porukan talousajattelu – ei mitään vastuullisuutta tulevia sukupolvia kohtaan.

– Se johtaisi rahan kylvämiseen ja kohtuuttomaan velkaantumiseen.

– Jotkut raamit tulee olla, missä pelataan. Seuraava hallitus ottaa ilmastoasiat huomioon kehyksissä ja tekee ne sen mukaan. Mitä me emme voisi perustella ilmastotoimien perusteella.