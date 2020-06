Suomenmaa: Voiko Katri Kulmunin erossa nähdä kateutta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Katri Kulmuni joutui suurennuslasin alle epäoikeudenmukaisesti, kirjoittaa Suomenmaa.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ilmoitti perjantaina eroavansa valtiovarainministerin tehtävästä esiintymiskoulutuskohun takia. Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Kulmuni ”joutui suurennuslasin alle epäoikeudenmukaisesti ja kohtuuttomalla tavalla.”

– Voiko tapauksessa nähdä nuoreen ja lahjakkaaseen naispoliitikkoon kohdistunutta kateutta, sitä samaa, mitä jotkut tuntevat hallituksen puheenjohtajaviisikkoa kohtaan? Ja oliko Kulmuni liian monelle väärän puolueen edustaja ja vielä kaukaa susirajan takaa?

Lehden mukaan Kulmunin ratkaisu antaa uutta pohdittavaa keskustalle. Keskustalle valitaan syyskuussa puheenjohtaja uudeksi puoluekokouskaudeksi.

– Kun Kulmuni ilmoitti ministerierostaan, hän ilmoitti jatkavansa keskustan puheenjohtajana. Pesti on kuitenkin katkolla Oulussa. Jos Kulmuni on halukas jatkamaan, hän saa vastaansa väitteen, jonka mukaan puheenjohtajan paikka on hallituksessa, jos puolue hallitukseen osallistuu, pääkirjoituksessa todetaan.

– Mutta ehkäpä Kulmuni ilmoittaa myös puoluekokousajatuksistaan pikapuoliin.