Suomenmaa: ”Onko Pekka Haavisto niin mukava, että saa rikkoa lakia?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustapiirit ovat saaneet Pekka Haaviston tapauksen vuoksi eroilmoituksia.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) lain rikkomiseen liittyvä kohu on herättänyt voimakasta keskustelua keskustan kentällä, kertoo Suomenmaa.

Keskusta äänesti eduskunnassa Haaviston luottamuksen puolesta tällä viikolla. Suomenmaan soittokierroksella selvisi, että keskustasta on eronnut ihmisiä asian vuoksi.

Lapin keskustapiirin toiminnanjohtaja Lasse Kontiola kertoi, että palautetta tapauksesta on tullut poikkeuksellisen paljon. Etelä- ja Itä-Savon piirien toiminnanjohtaja Ulla-Riitta Juutin kertoi, että uhkauksia puolueesta eroamisesta tuli toistakymmentä, mutta vasta yksi on toteuttanut uhkauksensa.

Myös Pohjois-Pohjanmaan keskustapiiriin on tullut muutamia eroilmoituksia ja pari ihmistä on vetänyt kuntavaaliehdokkuutensa pois asian vuoksi. Piirin toiminnanjohtajan Minna Siiran mukaan monia keskustalaisia hiertää se, että puolue antoi tukensa toiminnalle, joka sotii vahvasti sen keskeisintä aate- ja arvopohjaa vastaan.

– Eräskin kysyi, että onko Haavisto keskustalaisten mielestä niin mukava ihminen, että hän saa rikkoa vaikka lakia, Juuti kertoi Suomenmaalle.

Keskustaväen viesti on ollut jokaisessa piirissä sama: Haavisto on rikkonut lakia ja hänen jatkamistaan korkeassa ministerin toimessa ei sen vuoksi voida hyväksyä. Lisäksi Haaviston ja vihreiden toiminta on koettu ylimieliseksi ja demokratiaa halventavaksi.

Erityisen paljon keskustalaisia on harmittanut tapaukseen liittyvä epäoikeudenmukaisuus, sillä Haaviston koetaan pääsevän helpommalla kuin moni muu aiemmin eroamaan joutunut ministeri. Esiin ovat nousseet kaikki tapaukset Ilkka Kanervasta (kok.) Heidi Hautalaan (vihr.).

– Haaviston kohdalla on ihan julkisesti todettu perustuslakivaliokunnan toimesta, että lakia on rikottu. Ihmiset ovat kysyneet, että mikä erivapaus Haavistolla asiassa on, Juuti kertoi Suomenmaalle.