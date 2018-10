”Suomen Yrittäjät valtasi keskustelun äänekkäästi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mukaan EK:n linjanmuutoksella on ollut valitettavia seurauksia.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvostelee Suomen Yrittäjiä työmarkkinakeskustelun ”äänekkäästä” kaappaamisesta.

Hän kertoi torstaina Hankenin keskustelupaneelissa kaipaavansa aikaa, jolloin Elinkeinoelämän keskusliitto EK oli mukana keskitetyissä tulopoliittisissa ratkaisuissa.

– Palkanmuodostuksen nelikirjaimisesta pöydästä (tupo) vetäytyminen on ymmärretty niin, että olisi vetäydytty muistakin rooleista. Se jätti työmarkkinailmapiiriin aukon, jonka Suomen Yrittäjät on nyt täyttänyt, Palola sanoi.

– He ovat varmistaneet toimitusjohtajansa johdolla varsin selvästi, että viesti on mennyt perille. Kaipaisin tähän jonkinlaista oikaisuvaihetta. He eivät ole välttämättä vaikuttavampi järjestö, mutta ovat ainakin huomattavasti äänekkäämpiä.

Palolan mukaan monet viime vuosien työmarkkinakiistoista olisi voitu välttää, jos työnantaja- ja työntekijäpuolen asiantuntijoita olisi kuultu laajemmin työelämään liittyvissä lakihankkeissa.

– Olen hämmästellyt nykyisen hallituksen osaamattomuutta ja kokemattomuutta työmarkkina-asioissa. Paremmalla valmistelulla ja paneutumisella konflikteja olisi voitu välttää.

– Tässä on aika paljon jouduttu nielemään ja yritetty silti hakea konsensusta. Kuulemma aina on väärä aika viestiä, sillä aktiivimallissa olimme hallituksen mukaan keskustelussa liian myöhään, nyt [irtisanomiskiistassa] liian aikaisin. Aina menee pieleen. Olemme kokoustaneet niin paljon, että housujen takamukset ovat kuluneet, Palola sanoi.