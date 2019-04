Suomen velkasuhde jatkoi laskuaan

Julkisen talouden velka oli viime vuonna 138 miljardia euroa.

Suomen julkisen talouden velkasuhde laski viime vuonna 58,9 prosenttiin bruttokansantuotteesta eli 138 miljardiin euroon.

Eurostatin tilastojen mukaan luku oli alle 60 prosentissa ensimmäistä kertaa vuoden 2013 jälkeen. Velkasuhde laski tasaisesti viime vaalikauden aikana eli vuoden 2015 jälkeen.

Luxemburgilla, Bulgarialla, Maltalla, Saksalla, Alankomailla ja Kreikalla oli vuonna 2018 EU-maiden ylijäämäisimmät budjetit.

Italian taloustilanne on lukujen valossa edelleen huolestuttava, sillä maalla on vahvasti alijäämäinen budjetti ja 2322 miljardin euron velkataakka. Maan velkasuhde on toisaalta pysynyt melko tasaisena 131–132 prosentissa BKT:stä vuoden 2015 jälkeen.