Suomen valtiojohto tuomitsee sotatoimet

– Tuomitsen jyrkästi Venäjän Ukrainassa käynnistämät sotilaalliset toimet. Venäjän teot kohdistuvat Ukrainaan, mutta samalla ne ovat hyökkäys koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan. Tunnemme syvää myötätuntoa Ukrainaa kohtaan ja etsimme tapoja lisätä tukeamme Ukrainalle, tasavallan presidentti Sauli Niinistö toteaa tviitissään.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) tuomitsee Venäjän toimet.

– Hyökkäys rikkoo vakavasti kansainvälistä oikeutta ja uhkaa lukuisten siviilien henkeä. Suomi ilmaisee vahvan tukensa Ukrainalle ja ukrainalaisille ja etsimme tapoja lisätä tätä tukea, hän toteaa.

I strongly condemn the military measures Russia has started in Ukraine. Russia's acts target Ukraine, but at the same time they are an attack on the entire European security order. We feel deep compassion towards Ukraine and are seeking ways to increase our support to Ukraine.

I strongly condemn the military action Russia has taken in Ukraine. The attack is a grave breach of international law and threatens the life of numerous civilians. Finland expresses its solid support to Ukraine and Ukrainians and we are looking for ways to increase this support.

— Sanna Marin (@MarinSanna) February 24, 2022