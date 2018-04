Suomen uutta ohjusta suitsutetaan USA:ssa: Uusi elämä Horneteille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

JASSM-ER-ohjusten sanotaan tarjoavan merkittäviä kykyjä 4. sukupolven hävittäjille.

Amerikkalainen National Interest suituttaa artikkelissaan AGM-158B-ohjusten ominaisuuksia. Yhdysvallat käytti uudenkarheita risteilyohjuksia ensimmäistä kertaa taistelussa Syyriassa viime viikolla. Ilmaskuissa käytettiin tuttavallisemmin JASSM-nimellä (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) tunnetun ohjuksen pitkän kantaman ER-versiota. Sen kantama on jopa yli 900 kilometrin luokkaa. Verkkouutiset kertoi asiasta ensin tässä.

JASSM-ohjuksia on myyty vain harvoille ulkomaisille ostajille. Yksi niistä on Suomi. Suomessa on käytössä ohjuksen lyhyemmän kantaman ”perusmalli”. Ilmavoimien Hornetien aseistukseen kuuluvat JASSM-ohjukset kantavat kuitenkin nekin noin 300-400 kilometrin päähän.

Amerikkalaisjutussa huomautetaan, että ohjukset laukaistiin Syyriaan B-1B-pommikoneista.

– Vaikka B-1B olikin kyvykäs pommikone, kun se astui palvelukseen 1980-luvulla, ei se ole selviytymiskykyinen moderneja ilmapuolustuksia vastaan ja joutuu turvautumaan kaukolaukaistaviin (engl. standoff) aseisiin, kun vastassa on tavanomainen vastustaja, National Interest kirjoittaa.

Syyrian kohdalla kyse oli maahan siirrettyjen kehittyneiden venäläisten ilmapuolustusjärjestelmien muodostamasta uhkasta. Venäjän aseet pysyivät lopulta hiljaa. Riski vältettiin kuitenkin kokonaan ampumalla pitkän kantaman JASSM-ER-ohjuksia venäläisaseiden ulottumattomista.

National Interest toteaakin JASSM:n kaltaisen häiveteknologialla varustetun pitkälle yltävän ohjuksen ”antavan uuden elämän” B1-B:n tai 4. sukupolven hävittäjien kaltaisille tavanomaisille koneille, jotka eivät hyödynnä häiveteknologiaa ja kykene tunkeutumaan raskaasti puolustettuun ilmatilaan. Tässä yhteydessä mainitaan esimerkkeinä F-16- ja F-15-hävittäjät. Myös Suomen ilmavoimien F-18 Hornetit kuuluvat saman ikäluokan 4. sukupolven koneisiin.

Artikkelissa todetaan, että JASSM-ohjukset ovat huomattava ominaisuus myös Yhdysvaltojen laivaston Super Hornet -hävittäjille. Aseen pitkä kantama mahdollistaa Kiinan kaltaisten maiden kovan tason ilma- ja meripuolustusten läpäisemisen ilman riskejä sotalaivoille ja vanhemmille taistelukoneille.

National Interestin mukaan myös uuden F-35-häivehävittäjän ja JASSM-ohjuksilla varustettujen Super Hornetien yhdistelmä voisi olla varsin tehokas tunkeuduttaessa raskaasti puolustettuun ilmatilaan. Tällaisessa tapauksessa F-35-koneet voisivat ohjata vanhempien koneiden kaukaa ampumia ohjuksia maaleihin kohdealueiden läheltä.