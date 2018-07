Suomen työttömyysaste on edelleen EU:n keskiarvoa korkeampi

Euroalueen kausitasoitettu työttömyysaste oli tuoreiden tilastojen mukaan toukokuussa 8,4 prosentissa. Luku pysyi tasaisena huhtikuuhun verrattuna. Työllisyystilanne on silti kohentunut vuodentakaiseen verrattuna, jolloin työttömyysaste oli 9,2 prosenttia.

Eurostatin mukaan kyseessä on euroalueen paras lukema joulukuun 2008 jälkeen. Koko EU:n työttömyysaste oli toukokuussa 7 prosenttia, vuosi sitten 7,7 prosenttia.

Suomen työttömyysaste oli 7,9 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä muuta EU:ta korkeammalla. Vain kuuden jäsenvaltion työllisyystilanne oli Suomea heikompi.

Luku on silti 0,5 prosenttiyksikköä euroaluetta parempi.

May 2018: euro area #unemployment stable at 8.4%, EU28 at 7.0% #Eurostat https://t.co/uOGsCz79S7 pic.twitter.com/AqIsbzjjET

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 2, 2018