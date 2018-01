”Suomen tv ja wc-paperi heikensivät Neuvostoliittoa kuin ydinpelote”

The Guardianin kolumnistin mielestä länsimaisen elintason näkeminen heikensi neuvostojärjestelmän Virossa.

– Suomalainen televisio ja wc-paperi teki yhtä paljon Neuvostoliiton heikentämisessä kuin ydinasepelotekin, virolainen ystäväni kerran selitti minulle.

Näin kirjoittaa The Guardian-lehdessä kolumnisti Rafael Behr.

Kolumnistin ystävä varttui hänen mukaansa Tallinnassa, ”Kremlin vallassa mutta antennin kantomatkan ulottuvissa amerikkalaisista saippuasarjoista, joita Helsingistä lähetettiin”. Kirjoittajan mukaan sen mitä Dallas teki glamouria kaivanneille silmille teki myös salakuljetettu erä pehmeää paperia.

– Baltit altistuivat liikaa sille, mitä heiltä puuttui, jotta he olisivat voineet tyytyä neuvostoajan kurjuuteen.

Kirjoittaja selvittää kolumnissaan The west that won the cold war no longer exists (sitä länttä joka voitti kylmän sodan ei enää ole) laajasti, miksi hänen mielestään kapitalismin valloitettua Itä-Euroopan ei tämän päivän populismia voi voittaa yksin liberaalilla politiikalla.

– Me tuotamme yhä parhaan television ja pehmeimmän wc-paperin. Mutta ne eivät olleet koskaan liberaalin demokratian kiistämättömiä argumentteja: ne olivat mainoksia jollekin jota kutsuttiin länneksi. Ja sitä tuotetta, noilla myytynä, ei enää ole.