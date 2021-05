Kansanedustaja Peter Östmanin (kd.) mukaan Lähi-idän rauha voidaan saavuttaa vain kahden osapuolen eli Israelin ja palestiinalaisten välisillä neuvotteluilla.

Jerusalemin viime päivien levottomuuksia on kuvailtu pahimmiksi moneen vuoteen. Maan korkein oikeus on lykännyt palestiinalaisperheisiin kohdistuvan häätöuhkan käsittelyä, mutta levottomuuksien kerrotaan alkaneen Jerusalemin vanhassakaupungissa sijaitsevan Temppelivuoren alueelta jo maanantaiaamuna.

Gazaa hallitseva, terroristijärjestöksi luokiteltu Hamas on ampunut maanantain ja tiistain aikana yli 400 rakettia Israeliin. Yli kahdeksankymmenen ihmisen sanotaan loukkaantuneen raketti-iskuissa, ja ainakin kaksi on menehtynyt.

Israelin ilmavoimat on reagoinut tilanteeseen laajamittaisilla iskuilla sotilaskohteisiin Gazassa. Yli 20 ihmisen kerrotaan kuolleen vastaiskuissa. Osa Gazassa menehtyneistä oli saanut osuman harhautuneista palestiinalaisten raketeista.

Peter Östman huomauttaa, että Hamasin poliittinen johtaja Fathi Hammad on avoimesti kehottanut arabeja ostamaan veitsiä ja ”katkaisemaan juutalaisten päät”.

– Suomen tulee tukea Israelin oikeutta olemassaoloon ja turvallisuuteen. Osapuolia on kannustettava jatkamaan rauhanneuvotteluja ja pidättäytymään uusista väkivaltaisuuksista, Östman toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa Suomen tulisi huomioida, että ulkopuoliset kansat eivät pysty ratkaisemaan Israelin ja Palestiinan itsehallinnon välistä konfliktia.

– Tämän periaatteen laiminlyönti rikkoisi kansainvälisiä, jo ratifioituja sopimuksia ja olisi myös kansainvälisen oikeuden vastaista. Oslon rauhansopimus korostaa, että osapuolten on neuvoteltava rauhan ehdoista, Jerusalemin asemasta, rajoista ja asuinalueista. Edellytys rauhan saavuttamiselle on myös, että naapurimaat hyväksyvät Israelin oikeuden olemassaoloon, Peter Östman jatkaa.

Iron Dome interceptions over Ashkelon tonight. More than 200 rockets fired so far towards Israeli civilians by terror groups in Gaza. Iron Dome interception rate>90%. Operation Guardian of the Wall continues. pic.twitter.com/6vDJA6enU3

— Jonathan Conricus (@LTCJonathan) May 11, 2021