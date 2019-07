Suomen teollisuus pyristelee Euroopan laskua vastaan

Teollisuuden tuotanto laski toukokuussa, mutta uusia tilauksia on saatu yllättävän hyvin.

Teollisuustuotanto laski toukokuussa Tilastokeskuksen mukaan vuodentakaisesta 0,3 prosenttia ja 2,8 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Luvut ovat kausitasoitettuja ja työpäiväkorjattuja.

Tuotanto väheni edellisestä kuukaudesta kaivostoiminnassa 37,5 prosenttia useiden huoltoseisokkien takia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto laski 8,5 prosenttia, metalliteollisuudessa 4,5 ja kemianteollisuudessa 0,6 prosenttia. Kasvua nähtiin sähkö- kaasu ja lämpöhuollon toimialalla 2,6 prosenttia ja metsäteollisuudessa 0,3 prosenttia.

– Koko alkuvuoden aikana tuotanto on noussut keskimäärin 1,6 prosenttia, joten toukokuun lukemaa voidaan pitää heikkona, toteaa Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

Hän kuitenkin tulkitsee Suomi pyristelevän edelleen kohtalaisen menestyksekkäästi muun Euroopan laskutrendiä vastaan. Suomen tavaravientikin on kasvanut Tullin tilastojen mukaan 6 prosenttia, mikä oli jonkin verran Danske Bankin odotuksia enemmän.

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasotaan ei kuitenkaan vielä ole saatu ratkaisua, ja Euroopan teollisuusaloilla valtaosa isoista maista on ostopäällikkökyselyjen mukaan supistumisen puolella.

– Erityisen vaikea on tilanne Saksassa, jossa vaikeudet ovat jatkuneet jo sen verran pitkään, ettei niitä voi enää parhaalla tahdollakaan luonnehtia tilapäisiksi. Saksa on Suomen tärkeä kauppakumppani, joka selittää ison osan viennin elpymisestä viime vuosina, Appelqvist muistuttaa.

Teollisuus tilauskertymä oli kuitenkin toukokuussa hänen mielestään edelleen siedettävän hyvällä tasolla muun euroalueen talousvaikeuksista huolimatta. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 3,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

– Uusia tilauksia on saatu alkuvuodesta yllättävänkin hyvin, vaikka maailmantalouden epävarmuus on ollut koholla. Muualla Euroopassa suhdanne on heikentynyt erityisesti teollisuudessa, mutta toistaiseksi vaikutukset ovat olleet Suomen osalta maltillisia. Myös tilauskanta on edelleen keskimääräistä suurempi, vaikka suunta onkin alaspäin. Appelqvist toteaa.

Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat toukokussa 6 prosenttia ja kemianteollisuudessa 2,2 prosenttia. Sen sijaan paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat 2,6 prosenttia. Kokonaisuudessaan tilaukset ovat nousseet alkuvuoden aikana 2,3 prosenttia.

Myös OP:n ekonomistit näkevät toukokuun teollisuustiedoissa hyvää, sillä trendi on yhä nousussa ja tilaukset ovat kasvussa. Huonona he pitävät kuitenkin sitä, että vuoden vaihteen jälkeen ei kasvua ole näkynyt ja toukokuussa vuosi- ja kuukausimuutokset olivat miinuksella.

– Suhdanneindikaattorien perusteella ei merkkejä paremmasta, OP:n ekonomistit toteavat Twitterissä.

Teollisuuden toukokuun tiedoissa hyvää: trendi yhä nousussa ja tilaukset kasvussa. Huonoa: ei kasvua vuoden vaihteen jälkeen, ja vuosi- ja kk-muutokset miinuksella toukokuussa. Suhdanneindikaattorien perusteella ei merkkejä paremmasta. pic.twitter.com/wMIdTd2j1N — Ekonomistit (@OP_Ekonomistit) July 10, 2019