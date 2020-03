Suomen tartunnat kartalla – IL: Täällä pahin tilanne

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Karanteenissa olevien määrä hipoo pian tuhatta suomalaista.

Suomessa oli tiistaiaamuun mennessä 40 vahvistettua koronavirustartuntaa. Satoja ihmisiä on lisäksi laitettu koronaviruksen takia karanteeniin virusepidemian leviämisen hidastamiseksi.

Iltalehden kartasta näkyy, että tällä hetkellä eniten tapauksia on Uudenmaan alueella, jossa vahvistettuja tapauksia on 21. Pirkanmaalla on todettu viisi tartuntaa ja Keski-Suomessa kolme, niin myös Kanta-Hämeessä.

Varsinais-Suomessa on kaksi tartuntaa, kuin myös Pohjois-Savossa. Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla tapauksia on yksi.

Verkkouutiset kertoi mananataina, että pelkästään kouluissa yli 700 oppilasta ja koulujen henkilökuntaan on määrätty pois kouluista koronaviruksen aiheuttamien virallisten toimien takia. Luku on päivittynyt tiistaihin mennessä sadoilla uusilla tapauksilla.

Kangasalalla Pitkäjärven 500 oppilaan koulussa lähiopetus keskeytettiin kokonaan täksi viikoksi. Noin 90 oppilaan arvioitiin altistuneen koronavirukselle. Karanteenitoimet laajenivat tiistaina, kun Kangasalan seurakunnan lauantaina järjestämään rippikoulukokoontumiseen osallistuneet rippikouluryhmät, isoset, pappi ja nuorisotyönohjaaja asetettiin karanteeniin. Kyse on yhteensä liki 100 ihmisestä.

Kanta-Hämeen keskussairaala kertoi maanantaina tiedotteessaan Forssan seudulla toimivan Wahren-kansalaisopiston opettajan vahvistetusta tartunnasta. Yhteensä altistuneita on 33 henkilöä, joista 31 on opiston opiskelijoita.

Lauttasaaren ala-asteella kahden luokan oppilaat ja henkilökuntaa on niin ikään karanteenissa. Karanteeniin asetettuja on yhteensä noin 60.

Pirkanmaalla kaksi Tampereen yliopiston opiskelijaa on eristyksissä Pohjois-Italiasta saadun tartunnan takia. 20 altistunutta on kotikaranteenissa.

Helsingin Viikissä neljä alakoulun luokkaa opettajineen on edelleen karanteenissa. Yhteensä noin sadan oppilaan ja kolmenkymmenen jalkapalloharjoituksiin osallistuneen arvioidaan altistuneen koronavirukselle sairastuneen lapsen vuoksi. Yhteensä noin 150 ihmistä on määrätty karanteeniin.

Kajaanin kaupunki Kainuun maakunnassa on ensimmäinen, joka on ottanut käyttöön vahvan varotoimen: lapsia ohjeistetaan tulemaan kouluun vain täysin terveenä. Tampereen kaupunki puolestaan peruu koronavirusepidemian takia koulujen ja oppilaitosten kaikki ulkomaille suuntautuvat matkat toukokuun loppuun asti. Kaupungin johtoryhmä päätti asiasta tiistaina.